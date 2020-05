Calcio e Finanza sottolinea la stranezza della Svizzera dove parte prima la prostituzione che il calcio

Il Governo ha decretato che dal 6 giugno potranno riprendere le attività nei locali erotici e le offerte della prostituzione, mentre il campionato partirà solo il 19 giugno

Calcio e Finanza sottolinea l’estrema contraddizione della situazione svizzera dove possono aprire i locali erotici e le offerte della prostituzione dal 6 giugno, ma per lo sport a stretto contatto fisico bisogna ancora aspettare.

“Dal 6 giugno, infine, saranno nuovamente consentite le attività nei locali erotici e le offerte della prostituzione”, si legge nel comunicato emesso dal governo svizzero nei giorni scorsi. Nell’annunciare le nuove misure riguardanti circa 20.000 prostitute, il ministro svizzero della sanità Alain Berset ha riconosciuto l’apparente contraddizione, spiega Bloomberg. “Esistono certamente contatti personali, ma sembra possibile un concetto di protezione. Sono ben consapevole dell’aspetto bizzarro della mia risposta”, ha detto in una conferenza stampa. “A dire il vero, i servizi erotici avrebbero potuto riprendere prima”.

La Swiss Football League ha annunciato oggi che i club hanno votato a favore di una ripartenza del campionato fissata per il prossimo 19 giugno per concludere la stagione 2019/20. Le manifestazioni sportive sono ammesse con pubblico fino a 300 persone, mentre gli allenamenti saranno nuovamente consentiti per tutte le discipline sportive, senza limitazioni relative alle dimensioni dei gruppi, dal prossimo 6 giugno.

Alcune discipline sportive che contemplano il diretto contatto fisico però, come ad esempio il judo, il pugilato o la danza sportiva di coppia, dovranno ulteriormente aspettare, probabilmente fino al 6 luglio