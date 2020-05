Bundesliga: Pizarro in quarantena per la positività della figlia

La Bild rivela oggi il nome del calciatore del Werder Brema in isolamento, confermando che sta bene e la squadra sarà regolarmente in campo lunedì

Nel giorno in cui la Bundesliga riprende a giocare arriva da Bild la conferma che Pizarro, giocatore del Werder Brema è in quarantena. L’isolamento di un calciatore era stato annunciato dal club venerdì senza fare nomi, il calciatore non è malato, ma è stato obbligato allo stop a causa della positività di sua figlia Antonella.

Il club intanto si prepara a scendere in campo ugualmente, secondo il regolamento scelto dalla Bundesliga lunedì sera contro il Leverkusen