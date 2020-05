Brusaferro: “Casi in decremento, ma il virus circola ancora”

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità in conferenza stampa: “Rimangono delle differenze che dividono il Paese in tre aree: regioni con pochissimi casi o zero e altre come la Lombardia con un numero significativo”.

Il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato in conferenza stampa dell’andamento dell’epidemia di Covid-19.

“In tutte le regioni i casi sono in decremento, ma rimangono delle differenze che dividono sostanzialmente in tre aree il Paese: regioni con pochissimi casi o zero e altre come la Lombardia con un numero significativo”.