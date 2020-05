Brendan Rodgers: «Ho avuto il coronavirus, è stato come scalare il Kilimanjaro»

L’allenatore del Leicester: «La cosa più strana era non sentire odore e gusto. E uno stranissimo mal di testa. Il campo d’allenamento è sicurissimo, facciamo il test due volte a settimane»

“Avere la Covid-19 è come scalare il Monte Kilimanjaro”. Brendan Rodgers, il Kilimanjaro l’ha scalato due volte: nel 2011 per davvero, e a marzo guarendo dall’infezione da coronavirus. Il tecnico del Leicester è il secondo allenatore della Premier League positivo, ed è a favore della ripresa del campionato.

Racconta che ha iniziato a sentirsi male due settimane dopo l’ultima partita prima dello stop delle competizioni, il 4-0 all’Aston Villa del 9 marzo. Dice che anche sua moglie Charlotte aveva contratto il virus.

“La cosa più strana era l’odore e il gusto”, ha detto. “Stai cenando e non puoi sentire l’odore o il gusto di nulla. Questa è stata la cosa più evidente all’inizio. Poi perdi forza. Difficilmente puoi camminare 10 metri senza andare in affanno. Molto simile alla sensazione che ho provato scalando il Monte Kilimanjaro nel 2011. Quando arrivi a una certa altitudine, cammini e respiri con grande difficoltà. Cammini per 10-20 metri e pensi ‘mio dio’. La prima volta che ho provato ad allenarmi, riuscivo a malapena a correre per 10 metri. Mi ha davvero colpito, ma per fortuna non era così serio come accaduto ad altri. Il mal di testa, quello era diverso. Sentivo come se avessi una parte della testa isolata. Pensavo: “Se non ce l’ho, pensavo, allora che cosa ho?”.

“Mia moglie ha iniziato ad avere gli stessi sintomi una settimana dopo di me. Sapevamo solo che non poteva essere altro. Abbiamo avuto la fortuna di poter fare un paio di tamponi, 21 giorni dopo che ho iniziato a sentirmi male. Quando abbiamo fatto i test ha rilevato che avevamo gli anticorpi”.

Rodgers dice di aver recuperato completamente la forma, e di aver ripreso a fare regolarmente esercizio fisico. Il 12 marzo, il giorno prima che la Premier League fosse fermata per i test positivi di Arteta, tre giocatori di Leicester erano in isolamento per aver mostrato sintomi simil-influenzali. Il Leicester avrebbe dovuto recarsi a Watford due giorni dopo.

“Sono ancora sottoposto ai test due volte a settimana. Non possiamo correre alcun rischio. Il campo di allenamento è molto sicuro, siamo testati tutti i lunedì e i giovedì”.