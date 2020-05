Bocca: sarà un calcio tipo Mad Max, fatto da cyborg semiscassati senza sentimenti

Così l’editorialista di Repubblica vede il calcio della ripresa: “i sopravvissuti si scanneranno davanti a un pubblico di finti spettatori cartonati o bambole gonfiabili”

No, non sarà un calcio migliore quello che ci apprestiamo a vivere da qui ad agosto. Anzi. Sarà un calcio “post apocalittico tipo Mad Max”.

Così Fabrizio Bocca “vede” i prossimi mesi di pallone riesumato per completare le stagioni interrotte dalla pandemia. Un calcio – scrive l’editorialista di Repubblica nella sua rubrica – “dove i sopravvissuti si scanneranno, davanti a un pubblico di finti spettatori cartonati o bambole gonfiabili, per un litro di benzina, fino al 120’ minuto dell’ultimo play off, e fino alla decima sostituzione di ogni partita”.

Per Bocca non si tratta di fantascienza, ma sarà “vero, reale. Una regressione primordiale, con un calcio completamente reinventato da cyborg semiscassati e senza più alcun sentimento”.