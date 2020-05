Biglietti Napoli-Inter e abbonamenti: il Napoli distribuirà voucher, no rimborsi

Sul Mattino. Sono quasi 50mila i tagliandi venduti per la Coppa Italia e 12mila gli abbonamenti. Non ci sarà restituzione cash

Il Napoli deve ancora rimborsare i 50mila tifosi che hanno acquistato il biglietto per la partita Napoli-Inter di Coppa Italia e i 12mila abbonati. L’idea del club è quella di non concedere rimborso cash ma di distribuire un voucher per la prossima stagione. Lo scrive Il Mattino.

“Anche se non è stata presa una decisione, il Napoli procederà a emettere dei voucher per coloro che sono in possesso del biglietto della semifinale di Coppa Italia. Sono quasi 50mila i tagliandi venduti, anche se l’incasso è inferiore ai 700mila euro. (…) Lo stesso discorso vale per gli abbonati. È impensabile che il club proceda a un rimborso cash. In ogni caso, è prevista la distribuzione di voucher da utilizzare per i biglietti del prossimo campionato”.