Tuttosport: “Milik e Juve passo avanti. Il polacco vuole la Juve, come Higuain”

“Con Milik non ci sono clausole particolari che tengano: per ora conta solo (si fa per dire, naturalmente) il fatto che le due parti si piacciano a vicenda. Gli intermediari mossi dalla Continassa sono al lavoro da tempo e al momento hanno portato a casa un risultato non da poco: la punta gradirebbe la Juve. Del resto, sarebbe strano il contrario.

E non è una semplice questione economica a intrigare il personaggio. O meglio, da quel punto di vista non c’è dubbio che sotto il profilo degli emolumenti ciò che il polacco percepisce ora rientri di gran lunga negli abituali canoni bianconeri. Però, al di là del fatto che dopo quattro stagioni i rapporti con il club napoletano sembrino compromessi, c’è che il giocatore potrebbe aver bisogno di altro: di un nuovo attracco, magari di nuovi compagni di viaggio – destreggiarsi al fianco di Cristiano Ronaldo non accade tutti i giorni – o forse essenzialmente di ritrovare colui che a suo tempo ne sponsorizzò l’avvento in Italia: tale Maurizio Sarri”.