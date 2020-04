Psg su Mertens, ma dalla Francia sono convinti che firmerà il rinnovo col Napoli

Lo riporta il portale francese “Le10sport” che conferma l’interesse di Leonardo per il belga, ma anche la convinzione che Dries resterà a Napoli

Il talento di Dries Mertens non fa gola solo a Inter, Monaco e Chelsea, ma anche il Psg sarebbe lieto di avere tra le sue fila l’attaccante belga considerando il fatto che essendo in scadenza avrebbe un costo basso, come riporta il portale francese “Le10sport”

Nessuna offerta da parte di PSG ha effettivamente raggiunto lil nazionale belga, che secondo le nostre informazioni ha deciso di estendere il contratto con il Napoli.

In Francia sono dunque convinti che Mertens non si muoverà dal capoluogo partenopeo perché alla fine firmerà il rinnovo col Napoli.