Ovadia: «Se scambio un apericena per bisogno vitale, non sono responsabile e non posso essere libero»

Su Repubblica Bologna un’interessante intervista a Moni Ovadia, scrittore, musicista e attore. Si esprime sulla limitazione delle libertà personali in conseguenza delle misure di contenimento imposte dal Governo.

« È indubbio che si corra il rischio di incappare in qualcuno il quale, approfittando della pandemia, assuma pieni poteri, come nel caso di Orban . Ma è altrettanto vero che occorre rimettere al centro di tutto la vita come priorità. Se uno va in giro con il rischio di infettare altri non è sbadataggine, ma omicidio colposo».

Se fossimo un Paese responsabile, non avremmo bisogno di costrizioni. Ma lo spettacolo che offriamo non è degno.

Un problema che non riguarda solo l’Italia, comunque.

Ovadia si dice pessimista sul futuro. La nostra classe politica non è capace di autocritica, tende sempre ad assolversi da sola. Fa polemiche inutili e insopportabile retorica.

E conclude tornando al tema delle libertà individuali.

«La libertà ha un contraltare che si chiama responsabilità. Se non sono responsabile non posso essere libero. E al contrario, se non sono libero non posso essere anche responsabile. Non si devono chiedere doveri a chi non ha diritti. Certo, se scambio un apericena per un bisogno vitale, siamo fuori strada. Anche perché metto a repentaglio la vita altrui. Penso agli anziani in primo luogo, quelli come me che ho 74 anni».