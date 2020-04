Coronavirus nel mondo, a New York 526 vittime in 24 ore

Si tratta dell’aumento giornaliero più alto raggiunto finora. Lo ha riferito il governatore Cuomo

Un triste record quello registrato oggi nello stato di New York. Nelle ultime 24 ore sono state 526 le vittime del Covid-19. Si tratta dell’aumento giornaliero più alto raggiunto finora.

Lo ha riferito il governatore Cuomo nel suo briefing quotidiano. In considerazione del numero di abitanti, New York si conferma come uno degli stati che maggiormente soffrono tra quelli colpiti dall’epidemia.

In totale, negli Stati Uniti, ci sono 102.863 casi positivi, con quasi 3000 decessi e oltre 14 mila pazienti ricoverati.