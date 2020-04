La FIFA allunga la stagione a tempo indeterminato: ogni lega potrà scegliere quando finire

The Athletic: il governo mondiale del calcio cerca di favorire la chiusura “sportiva” dei campionati evitandone la cancellazione. S’avanza il lodo Casillas

Ormai è un mantra: i campionati vanno terminati. A costo di prendersi anche un pezzo della prossima stagione. Dopo il “diktat” dell’Uefa, che in una lettera a club e leghe ha minacciato di non accettare nelle coppe europee squadre non qualificate in modo “normale”, ora arrivano le linee guida della FIFA.

Secondo The Athletic che le anticipa, infatti, la Fifa ha intenzione di autorizzare l’eventuale estensione della stagione 2019-2020 a tempo indeterminato, lasciando poi ad ogni singolo Paese la gestione dei tempi e dei modi per chiudere le competizioni.

La Fifa inoltre ha intenzione di modificare opportunamente anche le date del calciomercato estivo, consentendo eventuali estensioni dei contratti dei giocatori in scadenza il il 30 giugno (cosa che per molti esperti sarà il vero problema legale che impedirà la prosecuzione dei campionati). Questo piano, che sarà probabilmente svelato pubblicamente nelle prossime 48 ore, offrirà massima flessibilità alle leghe, in modo da cercare di allontanare l’ipotesi annullamento che, al momento, vista la crisi sanitaria globale, appare a molti come la più percorribile.

L’alternativa per superare questa impasse (con tutte le conseguenze finanziarie annesse, diritti tv in primis) prevede appunto di allungare l’attuale stagione come un elastico. E’ la proposta portata avanti, ad esempio dell’ex portiere del Real Madrid e candidato alla presidenza della federcalcio spagnola Iker Casillas: terminare la stagione a dicembre, in concomitanza con l’anno solare.

Secondo Casillas, visto che la stagione calcistica potrebbe essere posticipata di “3 o 4 mesi”, a questo punto perché non far finire il campionato a dicembre, sviluppando i prossimi calendari in funzione della Coppa del Mondo del Qatar del 2022, che si terrà a novembre?