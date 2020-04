In UK test a tappeto negli ospizi: evitiamo la strage degli anziani (come in Italia)

Il segretario alla salute Hancock ha dichiarato che anche il personale delle case di cura verranno testati “nei prossimi giorni”

L’esempio italiano, al contrario. Il governo del Regno Unito ha annunciato tamponi a tappeto per tutti gli anziani ospiti delle case di cura. Per evitare la “strage silenziosa degli anziani”, come accaduto in Italia.

Il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato di essere “profondamente consapevole” che i residenti degli ospizi sono tra i più vulnerabili: “Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere i lavoratori, i residenti e le loro famiglie, e sono determinato a garantire che chiunque abbia bisogno di un test ne avrà accesso”.

E’ passato meno di un mese dalle prime dichiarazioni pubbliche del Primo Ministro Boris Johnson che avvertì i cittadini: “Preparatevi a perdere un po’ di vostri cari”. Poi il deciso cambio di rotta, e il ricovero in terapia intensiva dello stesso premier britannico.

Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio delle statistiche nazionali, ci sono stati 217 decessi correlati al coronavirus nelle case di cura in Inghilterra e Galles nelle tre settimane fino al 3 aprile.

Hancock ha dichiarato che anche il personale delle case di cura con sintomi verranno testato “nei prossimi giorni”.