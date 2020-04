Gazzetta: Milan e Inter dicono sì alle partite casalinghe in trasferta

Le società milanesi, hanno ripensato alla proposta, che comporterà maggiori incombenze organizzative ed economiche, per agevolare la ripresa del campionato

Cambio di posizione per Inter e Milan sulla questione delle partite casalinghe lontano dagli stadi del nord. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport secondo cui le società, attualmente impegnate a mettere a punto il progetto per il nuovo stadio, avrebbero rivisto la propria posizione inizialmente contraria per agevolare la ripresa del campionato.

Una soluzione che è tra le idee al vaglio di Lega e FIGC e che fa seguito alle parole del presidente federale, Gravina, il quale aveva detto nei giorni scorsi: “Possibile concludere il campionato senza partite al Nord”. Escludendo le zone maggiormente colpite, tra cui ci sono le province lombarde di Milano, Brescia e Bergamo.

In prima battuta le due società milanesi avevano detto no, considerando un problema in più, sia organizzativo che economico, organizzare il doppio delle trasferte. Ma nelle ultime video conferenza è emersa la volontà di rimettere completamente nelle mani della Federcalcio e della Lega qualsiasi decisione atta a garantire innanzitutto la salute e la sicurezza di calciatori e addetti ai lavori