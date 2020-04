Gazzetta: Insigne pronto a rinnovare fino al 2025

Il capitano si incontrerà con De Laurentiis non appena possibile per il rinnovo. La presenza di Gattuso alla base della decisione di Lorenzo

Lorenzo Insigne ha ritrovato la sua dimensione di capitano del Napoli e adesso è deciso a non lasciarla, proprio per questo, scrive la Gazzetta dello Sport è previsto un incontro con il presidente De Laurentiis , non appena le condizioni lo permetteranno, per discutere il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2022.

Per la rosea non dovrebbero esserci problemi alla chiusura dell’accordo che permetterà a Insigne di continuare a lavorare con Gattuso. Sarebbe stata proprio la presenza del tecnico a convincere Lorenzo a restare

“E’ nelle volontà delle parti giungere ad un accordo che dovrebbe prevedere una nuova intesa fino al 2025 con tanto di adeguamento economico rispetto ai 5 milioni di stipendio attuale. Ad assisterlo, probabilmente, ci sarà Vincenzo Pisacane, il manager che cura gli interessi di Danilo D’Ambrosio e Pastorello”