Gazzetta: il decreto liquidità del Governo potrebbe salvare il calcio

Potrebbe venire dal decreto liquidità del Governo che prevede prestiti per tutte le aziende un aiuto per le società calcistiche come riporta la Gazzetta dello Sport.

Non ci sono ancora indicazioni precisa non essendoci stata ancor ala pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma si hanno le linee guida

Il finanziamento, a un tasso molto vicino allo zero (dovrebbe essere dello 0,50 annuo), avrà una durata di sei anni, e non potrà essere superiore al 25 per cento del fatturato 2019 o al doppio dei costi per il personale. I vincoli a cui si dovrà sottostare riguardano l’impossibilità di distribuire dividendi nei 12 mesi dopo l’erogazione e la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il Decreto diventerebbe un bell’aiuto anche per altri sport come ad esempio il Basket.

Tante le ipotesi su cosa potrebbe rappresentare per lo sport e per il calcio il nuovo decreto, ma bisognerà aspettare il testo definitivo e studiarlo per capire cosa ci sia di reale