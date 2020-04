Gazzetta: De Laurentiis ha rifiutato Jovic e Rakitic per Fabian Ruiz

“Da Madrid hanno sdoganato Jovic, il Barcellona offre Rakitic (34 anni). Sì, c’è chi invita però ad andare coi piedi di piombo sulla fattibilità dell’operazione, se Real, Barça e Manchester City pensano di prendere De Laurentiis per la gola, sfruttare il momento. L’equazione crisi Coronavirus, scarsa liquidità e fondi, quindi campioni in saldo è un calcolo che il padrone del Napoli non accetterà mai. Su tutti, Ruiz è nel mirino del Real Madrid da tempo: per alcuni sarebbe la priorità del potenziamento varato da Zinedine Zidane. Pare, però, che il Napoli non abbia gradito l’iniziale ritrosia a trattare Jovic (ritenuto incedibile qualche mese fa, blindato da una bugia), tranne poi inserirlo proprio in questi giorni nell’operazione per portare Ruiz a Madrid. Il d.s. Giuntoli già da tempo lavora, coi manager di Fabian, per allungare il contratto che scade nel 2023 (si parla di altri due anni, fino al 2025): a frenare il tutto la famosa clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nell’accordo, (180 milioni) per lasciarlo libero eventualmente prima e che lo staff dello spagnolo ritiene eccessiva”