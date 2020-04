Dalla Danimarca arriva l’idea del “Drive-in football”

Il club danese Midtjyilland sta pensando di allestire dei maxischermo all’esterno dello stadio per cui 10 mila tifosi potrebbero assistere al match da circa 2 mila auto

Il club danese Midtjyilland in collaborazione con le autorità competenti, ha lanciato l’idea del “Drive-in football”. Sarebbe l’alternativa per seguire le partite di calcio nell’epoca dell’emergenza coronavirus senza creare affollamenti dannosi per la trasmissione del virus. Il progetto, riporta dal club sul proprio sito, prevede di allestire un’area con maxischermi davanti all’impianto sportivo in cui 10 mila tifosi potrebbero tranquillamente assistere al match da circa 2 mila auto.

Il club danese ha anche previsto che l’audio del commento tv venga trasmesso alle onde radio dei veicoli attraverso una frequenza specifica.

Il direttore marketing dell’ Fc Midjjtilland, Prebben Rokkjer, è sicuro che questa iniziativa coinvolgerà i tifosi:

“Nei prossimi mesi in cui sfortunatamente dovremmo giocare la Superligaen senza spettatori, ma noi stiamo lavorando duramente per creare la migliore esperienza possibile per i nostri tifosi. Il Drive- In Football farà’ molto per restituire alla regione e ai nostri numetosdimi fan. Abbiamo un obiettivo dichiarato, creare la migliore accoglienza da stadio e il Coranavirus non cambia questo, fornisce solo diverse condizioni. Stiamo dialogando a stretto contatto con la , il comune di Herning e Mc per creare un quadro sicuro e di sicurezza per tutti”.