Carnevale: « Se fossi ancora calciatore avrei paura ad abbracciare un compagno»

Repubblica Napoli intervista Andrea Carnevale, ex azzurro da tempo punto di riferimento dello scouting dell’Udinese.

Costretto a restare in quarantena per due settimane, racconta di aver avuto paura.

«Quelle due settimane sono state interminabili, ero preoccupato pure per la mia famiglia. Ho pensato spesso a una cosa. La partita è finita 0-0. I calciatori non si sono mai abbracciati per un gol. Forse ci sarebbero stati più casi. All’Udinese non abbiamo avuto positivi».

Sulla possibilità di tornare a giocare:

«Faccio una premessa. Sono il primo – e credo di poter parlare anche a nome dell’Udinese – a voler tornare in campo. Fosse possibile, lo farei domani mattina anche per dare gioia ai tifosi che sono in casa. Ma sono anche molto razionale. La ripresa è complicata per una serie di fattori. Cosa accadrebbe se ci fosse un nuovo giocatore positivo? Andremmo avanti come dicono in Germania oppure no? Rischiamo di complicare questo campionato e anche il prossimo».