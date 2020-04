Burioni: “Prima di parlare di ripresa del calcio dovremmo vedere cosa succederà quando usciremo di casa”

Il virologo Roberto Burioni, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport in cui ha parlato del Coronavirus e della necessità dei vaccini per sconfiggere malattie come questa

Dovremo certamente convivere con questo virus almeno per qualche mese, poi speriamo che arrivi un vaccino che ci liberi definitivamente da questa minaccia. Questo ci ricorda quanto fosse sciocca l’opposizione ai vaccini, perché ora vediamo bene che cosa significhi avere a che fare con un virus pericoloso e non poter disporre di un vaccino. Se avessimo un vaccino, sarebbe tutto risolto. Ma il vaccino non c’è e allora dobbiamo pensare a una ripresa solo graduale delle nostre attività. Indicare una data adesso per la “fase 2” non ha molto significato

Per descrivere la situazione italiana usa un paragone sportivo

Immaginiamo che ci sia stato un primo tempo drammatico nel quale abbiamo preso 3 gol. All’inizio abbiamo giocato malissimo. E nei primi 15 minuti abbiamo incassato quei 3 gol proprio perché non eravamo pronti. Poi però l’allenatore ha aggiustato gli schemi, i giocatori si sono convinti e la squadra si è messa a giocare benissimo: 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3. Ecco, però questo non è il momento in cui la difesa possa distrarsi

Per quanto riguarda la ripresa delle attività sportive tra cui ovviamente anche il calcio è convinto che ci voglia ancora tempo