Sky: Valencia-Atalanta senza pubblico e senza stampa

Lo stabilisce il Ministero dello Sport spagnolo in un comunicato. Ammessi all’interno dell’impianto solo i broadcaster

Valencia-Atalanta sarà disputata non solo senza pubblico, anche senza stampa. Lo riporta Gianluca Di Marzio, che scrive di un comunicato del Ministero dello Sport spagnolo. Per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions, si è deciso di bloccare l’accesso allo stadio anche per i giornalisti, per prevenire il contagio da Coronavirus.

All’interno dello stadio saranno ammessi soltanto i produttori broadcaster per riprendere il match.