Segretario generale Uefa: “Senza coordinazione diventa difficile stabile i recuperi”

Theodore Theodoridis, Segretario Generale UEFA ad interim, parla del caos intorno al calendario del campionato italiano per la calendarizzazione dei recuperi:

“In Italia sono state rinviate troppe partite, due partite all’Inter e ad altre squadre. I nerazzurri sono ancora in corsa in Coppa Italia e in Europa League, per cui diventa quasi impossibile individuare le date dei recuperi senza una collaborazione anche con la UEFA e le competizioni europee: senza coordinazione diventa complicato”.