Repubblica: se il campionato fosse annullato, il Napoli tornerebbe in Champions

“Regolamento alla mano, però, potrebbe prendere corpo anche l’annullamento dell’intera stagione: in mancanza di un accordo tra le venti società. In quel caso lo scudetto non verrebbe assegnato e i pass per le competizioni internazionali sarebbero assegnati in base alla graduatoria dell’anno precedente. Per quanto poco probabile, quindi, c’è pure uno scenario in cui il Napoli rientrerebbe dalla porta di servizio in Champions: grazie al secondo posto di due anni fa. Ma De Laurentiis spinge per giocare, senza speculare sulla tragedia”.