Repubblica: il Collana chiuso per coronavirus vorrebbe aprire per i napoletani olimpici

Massimiliano Ferraro, Alessandro Sibilio e Andrea Romani non sanno dove poter allenarsi in vista di Tokyo 2020. Chiesta una deroga al Coni e al Comune

Il Collana ha chiuso, e stavolta con lo stadio del Vomero hanno chiuso anche le polemiche. Ci ha pensato il coronavirus a bloccare tutto. Domenica l’ultima apertura ai runner in pista, poi la serrata. Ma ora l’impianto vorrebbe lasciare uno spiraglio in deroga per i tre atleti napoletani che si stanno giocando la possibilità di andare alle Olimpiadi di Tokyo (in dubbio anche quelle): Massimiliano Ferraro, 29enne sprinter di Posillipo, secondo agli Italiani dello scorso febbraio nei 60 metri alle spalle di Filippo Tortu, e poi i giovani Alessandro Sibilio e Andrea Romani, campioni mondiali nei 400 ostacoli ai mondiali under 20 di Tampere nel 2018.

Ne scrive Repubblica Napoli. “Al momento non sanno dove continuare la preparazione – dice il responsabile dell’atletica al Collana Maurizio Marino – ne stiamo parlando col presidente della Fidal, Alfio Giomi, chiederemo l’autorizzazione al Coni e poi naturalmente ne parleremo col Comune per ottenere il via libera. Sarebbe un’opportunità importante”.