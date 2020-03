Moggi: l’errore madornale di Dal Pino è frutto dei consigli interessati di qualcuno

Su Libero, Luciano Moggi torna sulla diatriba delle partite prima rinviate e poi ricalendarizzate. Sebbene comunque a porte chiuse. Prima fra tutte Juventus-Inter.

Dal Pino non ha saputo imporsi subito e il calcio italiano ne ha fatto le spese in termini di immagine. Ma il presidente della Lega, probabilmente, è stato mal consigliato.

“L’imperizia di Dal Pino, unita alla sua scarsa cognizione in materia calcistica, ma soprattutto la sua poca conoscenza dei presidenti delle varie squadre, o addirittura i consigli interessati di qualcuno, gli hanno fatto commettere l’errore madornale di non chiudere i battenti a tutti. Che era poi l’unico modo per far tacere chiunque avesse voluto cercare scusanti per i mancati successi, addossandone la colpa al fatto di non aver potuto giocare nella data prefissata, a vantaggio invece di chi, giocando, avesse vinto cogliendo positivamente l’opportunità: vedi ad esempio la Lazio salita provvisoriamente alla testa della classifica per effetto del rinvio di Juventus-Inter”.