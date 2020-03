Mentre le persone soffocano, in Campania c’è chi va al mare, organizza battesimi e fa feste in casa

La carneficina in Lombardia va avanti, le altre regioni della penisola si attrezzano come possono, tra ospedali pieni e cittadini reclusi in casa per evitare il peggio. Per provare a mettere un freno al mostro invisibile che minaccia gli italiani e ormai il mondo intero. I medici si ammalano, muoiono, non riescono più a stare dietro all’epidemia. Ma in Campania c’è chi sembra non accorgersi affatto di quanto accade nel mondo. Come se vivesse in una dimensione parallela. Ecco alcuni casi limite degli ultimi due giorni.

A Bagnoli, racconta Il Roma, sono state denunciate cinque donne tra i 40 e i 60 anni che avevano ben pensato di andare a prendere un po’ di sole sulla spiaggia di Coroglio.