Euro 2024, Belgio-Slovacchia: tra Tedesco e Calzona la spunterà l’ex allenatore del Napoli

1-2 il risultato finale. De Bruyne e Lukaku non basteranno al Belgio, Calzona farà lo scherzetto al connazionale.

Alle 18 Belgio-Slovacchia, la seconda partita del gruppo E di Euro 2024. A sfidarsi saranno due tecnici italiani, Tedesco per il Belgio e Calzona per la Slovacchia. L’ex allenatore del Napoli potrebbe giocare lo scherzetto al connazionale. Il Belgio di Tedesco fin qui ha stupito. Ha superato senza troppo conseguenze il caso Courtois, ma l’Europeo è un’altra cosa rispetto alle amichevoli e alle qualificazioni. Il pronostico de Il Napolista è 1-2, in gol De Bruyne, Kucka e Suslov.

Belgio favorito ma la Slovacchia di Calzona sa come mettere in difficoltà Tedesco

Il Belgio si è qualificata a Euro 2024 senza problemi, superando di gran lunga l’Austria e rifilando dieci punti di distacco alla Svezia. Dall’altro lato anche la Slovacchia ha giocato un ottimo girone di qualificazione. È arrivato secondo (+5 sul terzo), dietro all’irraggiungibile Portogallo.

Anche agli ultimi mondiali, il Belgio ha dimostrato un’ottimo gioco passando da imbattuto il girone di Qatar 2022 e nelle precedenti quattordici partita ha vinto dieci volte e pareggiato quattro. Tedesco ha messo a posto la difesa, nelle ultime sei partite sono cinque le volte in cui il Belgio ha mantenuto la porta imbattuta. Il punto di riferimento è Lukaku, alle sue spalle la qualità di Doku, De Bruyne e Trossard.

La Slovacchia di Calzona invece ha segnato otto gol nelle ultime due partite (contro San Marino e Galles). Kucka, vecchia conoscenza del calcio italiano, è ancora l’uomo chiave. Insieme a lui anche Lobotka che il Napoli conosce bene. Calzona confida molto nel centrocampista del Napoli. In difesa spicca Skriniar anche se quest’anno ha giocato poco al Psg.

Belgio e Slovacchia si sono affrontate soltanto in sfide amichevoli. Quello a Euro 2024 è un inedito. Il Belgio non ha mai pareggiato nelle ultime 17 partite disputate nella fase finale degli Europei, 9 vittorie e 8 sconfitte. De Bruyne re degli assist, nessuno come lui: nove tra Mondiale ed Europeo.

Euro 2024, le formazioni ufficiali di Belgio-Slovacchia

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Carrasco; Onana, Mangala; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona.

