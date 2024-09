Ten Hag modesto: «Tuchel? Sì lo United ha contattato altri tecnici ma poi ha capito di avere già il migliore»

Dal Guardian. «In Inghilterra le leggi lo consentono, in Olanda non sarebbe permesso. Resto ma l’accordo ancora non c’è».

Erik ten Hag rimane l’allenatore del Manchester United. Ma sa perfettamente che la sua posizione era in bilico. Anzi sa pure che il club (ovvero Ratcliffe) ha cercato di rimpiazzarlo parlando con parecchi altri allenatori. L’equivalente di un tradimento ma, pur consapevole, il buon ten Hag ha scelto di rimanere sotto il tetto coniugale. Ne parla anche il Guardian.

Ten Hag sa del quasi tradimento dello United ma non abbandona il tetto coniugale

“Ha ammesso che il Manchester United ha contattato altri allenatori e ha rivelato che deve ancora concordare un nuovo contratto con il club. I commenti di Ten Hag, fatti domenica durante in un programma sportivo televisivo nei Paesi Bassi, hanno confermato le speculazioni che circolavano attorno al club da quando hanno vinto la Fa Cup“.

«Come in ogni società, e questo mi sembra molto sensato, si fanno delle valutazione», ha detto Ten Hag. «Da lì si sono tratte le conclusioni. La nuova dirigenza si confronta con il mondo del calcio per la prima volta», ha detto riferendosi a Sir Jim Ratcliffe.

Secondo quanto riporta il Guardian, Ratcliffe avrebbe parlato con Tuchel. «Non è un segreto. Tutti hanno sanno che hanno parlato con diversi candidati. Nei Paesi Bassi ciò non avviene. Non ti è nemmeno permesso parlare con un altro club se lì c’è un allenatore attuale. Ma in Inghilterra le regole e le leggi sono diverse. Ma alla fine sono giunti alla conclusione di avere già il miglior allenatore». Parecchio sicuro di sé.

«Il club è venuto da me mentre ero in vacanza a Ibiza», ha aggiunto. «All’improvviso si sono presentati alla mia porta e mi hanno detto che volevano continuare con me. Prolungheremo il contratto ma dobbiamo ancora raggiungere un accordo. Non è una cosa facile: ne dovremo ancora parlare».

“Il Manchester United avrà anche vinto la Fa Cup , ma il suo ottavo posto è stato il peggiore dal 1990″, puntualizza il Guardian. Ten Hag minimizza: «È stata una stagione turbolenta. Mai un momento di noia».

