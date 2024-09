Kvara è sorridente in nazionale, Kvara a Napoli è diverso da quello in Georgia (Sky)

A Sky intervistano una giornalista georgiana: «La notizia che la stampa italiana e georgiana hanno messo ovunque per avere visualizzazioni, non ha destabilizzato l’ambiente»

A Sky intervistano una giornalista georgiana dopo la conferenza del ct della Georgia e del capitano della nazionale. Ovviamente al centro dell’interesse dei giornalisti c’è il caso Kvara e le parole del padre sulla sua permanenza a Napoli. Secondo quanto riferito dalla giornalista, in Georgia sono rimasti colpiti del clamore che ha scatenato la notizia soprattutto alla vigilia di un evento storico per il Paese. Nonostante tutto per la nazionale georgiana non ha risentito del clamore mediatico. Kvara è tranquillo e sorridente mentre si allena con i suoi compagni di nazionale.

La stampa georgiana c’è rimasta male del clamore sul caso Kvara

Le parole della giornalista georgiana:

«La stampa georgiana c’è rimasta male della notizia su Kvara. Lo abbiamo visto in allenamento molto sorridente, si è allenato con il gruppo. Anche il mister è stato molto positivo in conferenza stampa. Non c’è rimasto male per la domanda su Kvara, ha risposto con il sorriso. Significa che quello che è successo stamattina, cioè la notizia che la stampa italiana e georgiana ha messo ovunque per avere visualizzazioni, non ha avuto alcune ripercussione.

Kvara a Napoli è diverso dal Kvara in Georgia, sono due persone diverse. Questo perché è cresciuto con i ragazzi in nazionale, è normale che ha più feeling con loro. A Napoli ha un po’ di difficolta nel presentarsi meglio possibile perché non sa l’italiano e il suo inglese non è fluente.

Da giornalista georgiana stare qui e rappresentare la mia nazionale è un onore. Nessuno ci avrebbe scommesso. Il nostro capitano si vedeva che era nervoso, sa quanta responsabilità c’è per domani. Speriamo le emozioni non blocchino la Georgia».

