Euro 2024, Austria-Francia è Davide contro Golia. Deschamps e Mbappé perderanno all’esordio

Sarà un esordio indigesto per Deschamps. Nonostante tutti i favori del pronostico, la Francia perderà 2-0. Rangnick farà la gabbia intorno a Mbappé. Di Sabitzer e Baumgartner i gol.

Alle 21 scendono i campo i favoriti di questo Euro 2024, la Francia che dovrà vedersela contro l’Austria di Rangnick. Ovviamente la nazionale di Deschamps parte ampiamente favorita ma gli austrici possono sorprendere Mbappé e compagni. Rangnick farà la gabbia attorno a Mbappé. Il risultato finale di Austria-Francia, secondo il Napolista, sarà di 2-0 per l’Austria, in gol Sabitzer e Baumgartner.

Austria-Francia è Davide contro Golia

L’Austria ha concluso le qualificazioni a Euro 2024 al secondo posto, dietro al Belgio. La Francia il suo girone lo ha dominato. Rangnick è imbattuto da sette partite. Sulla Francia non c’è molto da dire, basta leggere la rosa per capire il potenziale della nazionale francese. Siamo di fronte alla solita sfida “Davide contro Golia” e questa sarà una delle volte in cui Davide sorprenderà Golia.

Tra l’altro, la Francia in queste ore è distratta da questioni ben più grandi del calcio. Le dichiarazioni politiche di Mbappé e di altri giocatori francesi stanno facendo discutere in tutta Europa. Sul piano prettamente sportivo, la Francia non ha brillato nelle ultime uscite, solo 0-0 contro il modesto Canada. Mbappé non ha mai segnato in un Europeo.

Austria-Francia in una fase finale dell’Europeo si è giocato solo altre tre volte, nei due precedenti una vittoria per parte. In assoluto, negli ultimi dieci incontri, l’Austria ha vinto solo una volta.

Le probabili formazioni

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Trauner, Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch. Allenatore: Rangnick.

France (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram, Mbappé. Allenatore: Deschamps.

