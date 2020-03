Le Procure indagano su alcuni casi di contagio e alcuni decessi Covid-19

Su L’Eco di Bergamo. Le inchieste riguardano applicazioni dubbie dei protocolli, ma anche negligenze mediche e carenza di mascherine

Sono diverse le inchieste delle varie Procure italiane scaturite da alcuni decessi per Covid-19. Lo scrive L’Eco di Bergamo. Riguardano dubbi sull’applicazione dei protocolli, negligenze mediche e carenza di mascherine. In tutta Italia. Il quotidiano ne riporta alcune.

A Sassari, ad esempio, i pm indagano per omicidio colposo e epidemia colposa. Qualcosa non ha funzionato nella gestione dei protocolli decisi per tenere il virus lontano dai reparti ospedalieri. Non a caso, in Sardegna, la maggior parte dei positivi sono operatori sanitari, pazienti o persone transitate per l’Ospedale, in particolare per il suo reparto di Cardiologia.

A Enna si indaga invece per epidemia colposa legata alla negligenza dei medici per la morte di una paziente. Sarebbe stata trasferita in ospedale senza prima averle effettuato il tampone e nonostante presentasse sintomi del virus.

Indagini in corso anche a Siracusa e Torino.