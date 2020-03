In Olanda, Germania e Australia si testa il vaccino per la tubercolosi per combattere il Covid-19

In Olanda si sta valutando la possibilità di stimolare il ringiovanimento dell’apparato difensivo per combattere il Covid-19. Per farlo si pensa di usare il vaccino per la tubercolosi, costruito con il bacillo di Calmette-Guerin o Bcg. Lo scrive il Sole 24 Ore.

L’idea è di coinvolgere nel progetto 1000 operatori sanitari di due ospedali universitari, quello di Nijmegen e quello di Utrecht. A 500 di loro verrà somministrato il bacillo di Calmette-Guerin, e agli altri 500 un semplice placebo.

Lo studio potrebbe aprire la strada aduna immunoprevenzione aspecifica verso il virus, ovvero, spiega il quotidiano finanziario, aduna specie di surrogato temporaneo in attesa di un vaccino vero e proprio.