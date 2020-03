In Albania concessi spostamenti per un’ora al giorno, tra le 5 e le 13, e solo a una persona per famiglia

Sul CorSera. Due le procedure possibili (strettissime), a seconda che ci si muova a piedi o in auto. Chi lavora non ha bisogno di permessi. Gli anziani devono restare a casa

Sul Corriere della Sera le misure in vigore in Albania per fronteggiare l’epidemia di Covid-19. Nel Paese ci sono 223 casi di coronavirus e 11 vittime. Da ieri si può uscire per un’ora al giorno, tra le 5 e le 13. Pul uscire un solo membro a famiglia, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione via app o sms. In caso di controllo delle forze dell’ordine va mostrata quella. Le uniche attività consentite per uscire sono fare la spesa, andare in farmacia e recarsi in ospedale.

Le procedure sono due, in base a come ci si sposta, se a piedi o in auto. Nel caso in cui si vada a piedi, il cittadino si iscrive a un portale online («e-Albania»), fornisce i suoi dati anagrafici e compila il modulo per ricevere il permesso per uscire, dopodiché l’autorizzazione gli arriva quasi in tempo reale via mail. La stessa procedura può essere effettuata tramite sms, ma in questo caso può occorrere anche un giorno intero per ricevere il lasciapassare.

Se invece si desidera spostarsi in auto, allora bisogna chiedere il permesso accedendo ad un’altra app, gestita dalla polizia di Stato. In questo caso bisogna anche indicare l’itinerario preciso che si intende percorrere. Se la polizia trova l’automobilista al di fuori del percorso indicato, si incorre in una multa e nel sequestro del veicolo.

Chi invece deve spostarsi per lavoro, non ha bisogno di lasciapassare. Deve solo esibire il badge di lavoro e il documento che attesti la necessità di andare in ufficio.

C’è però una categoria a cui è vietato qualsiasi tipo di spostamento. Sono i pensionati. Loro, per il governo albanese, devono stare in casa, in qualsiasi caso.

«A chi non vive vicino ai figli e non ha altro supporto sarà lo Stato a dare una mano fornendo l’assistenza richiesta».

Il quotidiano dà anche i numeri dei permessi concessi per uscire, comunicati dal portavoce del premier albanese. Negli ultimi tre giorni sono state inoltrate 116.652 richieste su app e 79.573 via sms.