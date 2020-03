Il Papu Gomez sbotta contro i media spagnoli “pagliacci” (VIDEO)

Il capitano dell’Atalanta risponde all’assedio dei media spagnoli che non rispettano le norme per l’emergenza coronavirus

Lo la manda a dire il Papu Gomez appena sbarcato a Valencia per la trasferta di Champions. Il capitano dell’Atalanta circondato dai media spagnoli che non rispettano le norme per l’emergenza coronavirus è apparso in un video mentre gli rispondeva

“Non potete fare un’intervista ora. Ma cosa state facendo?”.

E all’insistenza di chi lo rincorre con la telecamera, sbotta amaro “pagliacci”.

😡 El Papu Gómez a un periodista a su llegada a Valencia: ⛔️ “Payasos” 📺 #Golazo pic.twitter.com/T6pNJZTair — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) March 9, 2020