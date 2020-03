Gazzetta: Gattuso ha già chiaro chi sono gli 8 insostituibili del Napoli

C’è aria di grandi manovre nel Napoli, la società si prepara a rivoluzionare l’organico per portare avanti un nuovo progetto guidato da Gattuso. Il tecnico, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ha infatti già chiari quali sono le pedine fondamentali per il suo gioco

“Il mercato dovrà rassegnarsi. Chi ha fatto un pensierino su Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Piotr Zielinski, dovrà rimuoverlo, perché Gattuso li ritiene indispensabili per avviare il nuovo programma di lavoro. Ad inizio luglio, quando il Napoli si ritroverà a Dimaro per cominciare la nuova stagione, i tre saranno presenti insieme ai vari Manolas, Maksimovic, Di Lorenzo, Demme, Lobotka, giocatori la cui conferma non sarà messa in discussione. Insigne continuerà a essere il capitano di questa squadra, il punto di riferimento del gruppo, mentre i gol di Mertens dovranno contribuire al ritorno in Champions League, se quest’anno dovesse sfuggire”.