Friedkin non rinuncia alla Roma e aspetta De Rossi per allenare la Primavera

L’emergenza sanitaria italiana ha solo rallentato la firma per il cambio proprietà. Friedkin ha consultato personaggi influenti nei salotti romani e ha capito che il ritorno dell’ex bandiera giallorossa avrebbe ricadute positive

Nessun ripensamento, per Friedkin. Nonostante il Coronavirus. Ieri Milano Finanza parlava di uno stop alla trattativa per l’acquisto della Roma, dovuto alla paura per l’emergenza sanitaria. Ma il Corriere dello Sport oggi descrive una situazione più rosea. Friedkin non ha alcuna intenzione di rinunciare all’idea, si tratta solo di un rallentamento. Entro la fine della settimana dovrebbe esserci la firma.

La novità, piuttosto, è che con l’arrivo di Friedkin potrebbe tornare anche Daniele De Rossi. L’ex bandiera giallorossa vuole allenare la Primavera della Roma. Anche subito, scrive il quotidiano finanziario.

“De Rossi non ha ancora avuto contatti (diretti) con Friedkin, come ha detto in un’intervista recente, ma ne ha avuti molti con i dirigenti della Roma di oggi e anche con manager che potrebbero essere parte della Roma di domani”.

La Roma, d’altro canto, non ha ancora stabilito chi farà parte dell’organigramma per la prossima stagione.

“Se fosse per Pallotta, scottato dal tormentato addio dello scorso anno, De Rossi a Trigoria non metterebbe più piede. Ma l’imminente cambio di proprietà favorisce l’immediato rientro. Friedkin, avendo consultato diversi personaggi influenti nei salotti della città, ha compreso alla perfezione le ricadute positive che avrebbe il ritorno del figliol prodigo, del capitano innamorato”.

De Rossi deve comunque prima prendere il patentino. Comincerà ad aprile il corso a Coverciano. 2 ore di lezione, organizzate ad hoc per lui e Del Piero, scrive il quotidiano sportivo.