Milano Finanza: il coronavirus spaventa Friedkin (che non firma per la Roma)

Non si esclude uno stop definitivo. Troppo forte la gazzarra sul calendario e il nervosismo in borsa per affrettare i tempi. Troppo imponente la tempesta mediatica che si scatenando sull’Italia

Il caos provocato dal Coronavirus ha provocato anche lo stop della trattativa per il passaggio della Roma a Friedkin. Lo scrive Milano Finanza.

“Secondo quanto è in grado di rivelare MF-Milano Finanza, l’attesa firma per il passaggio di proprietà del controllo dell’AS Roma Calcio è slittata almeno a domani, rispetto alla tempistica prevista tra lunedì e martedì dei primi giorni di marzo, ma non si escludono tempi supplementari o addirittura uno

stop”.

I motivi, spiega il quotidiano finanziario, sono gli allarmi per il Covid19. Innanzitutto l’America ha sconsigliato i viaggi in Italia. Al resto ci ha pensato la decisione della Lega di rinviare le partite programmate a porte chiuse e il caos che ne è conseguito in Serie A con lo scontro Zhang-Dal Pino.

“Quest’ultimo episodio, che ha fatto registrare anche un durissimo scontro tra il proprietario della squadra nerazzurra Steven Zhang e l’amministratore delegato della Lega Calcio, Paolo Dal Pino, con tanto di intervento da paciere del presidente del Coni, Giovanni Malagò, hanno consigliato alla società di Friedkin di mettere in stand by la firma finale del passaggio di controllo della squadra giallorossa. Troppo forte la gazzarra sul calendario e il nervosismo in borsa per affrettare i tempi. Troppo imponente la tempesta mediatica che si scatenando sull’Italia. Così Friedkin ha preferito soprassedere per il momento, come qualsiasi dealer fa in momenti turbolenti, magari anche pensando ad un ulteriore sconto sul prezzo dell’intera operazione che si aggira sui 700 milioni di dollari, debiti compresi”.