De Luca ha abolito la passeggiatina (ma col cane si può uscire)

Con un’ordinanza apposita il presidente della Regione ha reso obbligatorio “rimanere nelle proprie abitazioni”: si può uscire uno alla volta solo per fare la spesa, per esigenze di salute o per il cane. A meno che non sia di pezza…

In Campania “le zone grigie” del decreto nazionale trovano col passare dei giorni l’interpretazione regionale, ed sempre in senso restrittivo. Dopo aver vietato la pizza da asporto, oggi il Vincenzo De Luca ha abolito la “passeggiatina”.

Con un’ordinanza apposita il presidente della Regione ha reso obbligatorio “rimanere nelle proprie abitazioni”. Sono consentiti solo spostamenti temporanei e individuali per esigenze lavorative o per motivi di salute o necessità come fare la spesa. E’ consentito un accompagnatore solo per motivi di salute o per esigenze lavorative.

Nell’ordinanza si specifica che è possibile uscire nelle aree contigue alla propria abitazione per portare fuori i cani, ma per il tempo “strettamente indispensabile”. E se proprio non avete un cane da utilizzare a giustificazione per i 5 minuti d’aria, si può sempre fare come la signora in foto: l’aggiornamento della “signora col cane”… la “signora col cane di pezza”.