Corsport: Il Napoli vuole blindare Fabian, De Laurentiis pronto ad abbassare la clausola

Il Napoli punta alla rifondazione per la prossima stagione, ma non ha intenzione di lasciarsi sfuggire alcune pedine fondamentali che sono già state individuate. Tra queste, come scrive oggi il Corriere dello Sport ci sono Zielinski e soprattutto Fabian Ruiz

“A proposito di Real: a Madrid sono pazzi di Fabian, altro uomo intento a discutere il rinnovo con ritocco del contratto (scadenza 2023). Anche il Barca lo corteggia, da tempo, però il club azzurro vuole blindarlo: inizialmente con una clausola estera da 180 milioni, ma di recente si ragiona su un importo compreso tra i 70 e i 90 milioni. Più o meno quello proposto a Zielinski, a rischio scadenza perché il contratto è datato 2021: il Napoli ha proposto una clausola da 100 milioni che Piotr e i suoi ritengono eccessiva, ma come nel caso di Fabian si punta a rinnovare e ritoccare. Loro, rispettivamente 25 e 23 anni, sono il presente e il futuro azzurro”.