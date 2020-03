Coronavirus, dall’Olanda un anticorpo per sconfiggere il Covid-19

Dall’Olanda arriva una buona notizia per l’emergenza sanitaria da Covid-19. La notizia è sul Fatto Quotidiano.

L’Università di Utrecht assieme all’Erasmus Mc di Rotterdam ha individuato il primo anticorpo monoclonale al mondo in grado di sconfiggere il virus. Si chiama “47D11” e tra circa un mese sarà possibile sperimentarlo sui pazienti.

La scoperta è del professore di biologia cellulare Frank Grosveld e della sua équipe. E’ lui stesso a spiegare, in un’intervista al magazine del centro di ricerca di Rotterdam, di cosa si tratta.

Lo studio dei ricercatori (24 pagine in tutto) è in attesa di pubblicazione sulla rivista scientifica Nature, ma da ieri è sulla piattaforma digitale BioRxiv.

L’anticorpo olandese, spiega il Fatto, si getta sul virus attaccando gli spikes (spuntoni) che sono intorno alla molecola virale e che, attaccandosi alle mucose, sono i primi colpevoli del collasso dei polmoni alla base di centinaia di decessi in Italia.

La direttrice del laboratorio di microbiologia dell’ospedale Sacco di Milano, che ha visionato lo studio, dichiara al quotidiano:

“L’anticorpo blocca una importante parte patogena del virus, si tratta di una particella che si trova sugli spikes che a loro volta hanno recettori che si agganciano alle mucose dei polmoni, bloccarli significa fermare l’infezione. È un ottimo traguardo. Il metodo usato non è in realtà nuovo. Già nel 2003, all’epoca della Sars, Nature pubblicò un mio studio che andava in questa direzione. In Cina oggi diversi malati sono stati trattati con il siero di pazienti guariti”.