Conte: “Il governo decide. Le Regioni solo in casi eccezionali”

C’è anche un’altra novità, che riguarda le Regioni. I presidenti delle Regioni possono introdurre o sospendere l’applicazione di una o più misure attraverso l’emanazione di loro ordinanze, ma solo in casi di aggravamento dell’emergenza sanitaria.

In conferenza stampa Conte ha spiegato tale disposizione.

“Abbiamo un ordinamento su base regionale, la sanità è di competenza regionale. Stiamo facendo sforzo per supplire alle carenze delle varie strutture ospedaliere, dove l’epidemia non era attesa, ma la competenza è regionale, quindi non possiamo che procedere in accordo con le regioni. Ma la competenza sulle misure restrittive deve essere dello Stato per non generare confusione nella popolazione. Lasciamo la possibilità alle singole regioni di adottare, se del caso, misure ulteriori, in caso di aggravamento delle condizioni di emergenza, ma solo in questo caso”.