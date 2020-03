Chiuso per Covid-19 anche il comune di Auletta, in provincia di Salerno

L’ordinanza di De Luca è di poco fa. Si applicano anche ad Atella le disposizioni valide per i comuni limitrofi di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana. Fino al 3 aprile

Ancora un comune chiuso in Campania per l’emergenza Covid-19. Stavolta tocca a Auletta, in provincia di Salerno. L’ordinanza di chiusura è stata firmata poco fa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il provvedimento ha validità immediata e va avanti fino al 3 aprile. Al comune di Auletta si applicano dunque le disposizioni già in vigore per i limitrofi comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana.