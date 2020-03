Bergamo, la Boost sottoscrive una polizza assicurativa Covid-19 per mille dipendenti

Prevede un’indennità di ricovero, un’indennità da convalescenza e un pacchetto d’assistenza post ricovero. “Nella speranza di non doverne mai fare uso, abbiamo comunque preferito tutelare ognuno di voi”

Una polizza assicurativa per tutti i suoi dipendenti. Utile per la copertura delle spese sanitarie in caso di positività al Covid-19. È la misura decisa dall’azienda Boost di San Paolo d’Argon. Un’eccellenza nella produzione di agende e notebook.

La Boost ha sottoscritto la polizza in favore di tutti i dipendenti e collaboratori, più di mille. Prevede un’indennità di ricovero causato da infezione, un’indennità da convalescenza e un pacchetto d’assistenza post ricovero per gestire il recupero della salute e la gestione familiare.

Il ceo del gruppo, Marzio Carrara, ha dichiarato a BergamoNews:

«Ci siamo sentiti in dovere di dare un segnale di vicinanza e di rassicurazione ai nostri collaboratori e alle loro famiglie. Supereremo questo momento di difficoltà».

Nella lettera inviata ai mille lavoratori è scritto:

«Nella speranza di non doverne mai fare uso, abbiamo comunque preferito tutelare ognuno di voi».