Azzolina: “La chiusura delle scuole andrà oltre il 3 aprile. Non è possibile dare una data” 

Il ministro dell’Istruzione: “Tutto dipende dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza”

Su Repubblica le dichiarazioni del ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina. Parla di scuola, del fatto che la chiusura degli istituti sarà molto probabilmente prorogata oltre il 3 aprile.

“Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un’altra data per l’apertura delle scuole, tutto dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza”.

“Si crede che il ministro dell’Istruzione possa chiudere le scuole ma non è così. Abbiamo fatto una nota per limitare al massimo la presenza del personale scolastico nelle scuole. Ringrazio la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone che ha scritto una norma importante che permetterà alle scuole che sapranno organizzarsi anche di poter chiudere: importante è che la scuola non si fermi, ci sono scadenze che vanno rispettate. La scuola “grazie all’autonomia” deve e può organizzarsi”.