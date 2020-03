Azzolina: “A scuola si tornerà solo se e quando le condizioni sanitarie lo consentiranno”

Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha relazionato al Senato sull’attuale situazione scolastica. Ha chiarito che, al momento, le scuole restano chiuse fino al 3 aprile, ma che

La ministra ha ribadito che l’anno in corso sarà comunque valido. Ha relazionato sulla didattica a distanza e sulle problematiche legate ad essa.

Sugli esami ha dichiarato:

“Siamo orientati a formare le commissioni per gli esami della scuola secondaria con membri interni e solo con presidenti esterni. In tal mondo si potranno tutelare gli apprendimenti effettivamente eseguiti e il presidente esterno potrà farsi garante della regolarità dell’intero percorso d’esame”.

Il ministro ha ribadito la vicinanza del Ministero, del governo e delle scuole agli alunni.

“Agli studenti ribadisco il mio abbraccio, soprattutto a quanti sono proiettati mentalmente agli esami. Il Ministero, il governo e i docenti, il personale Ata e i dirigenti scolastici, la scuola tutta è con loro. E mai come in questo momento soprattutto per loro. Seguiranno nelle prossime settimane provvedimenti relativi alle decisioni che stiamo assumendo. Nessuno di loro viva in ansia per la scuola”.