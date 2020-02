Un tweet di Cristiano Ronaldo vale 800mila euro

Un articolo di Tuttosport sul valore di un singolo tweet. Eccone un estratto.

Un tweet di CR7 ha un valore di 868.606 dollari (poco più di 800 mila euro): il calcolo è stato fatto dalla piattaforma Opendorse, che si occupa di analizzare il marketing in relazione all’attività degli atleti. E CR7 è il leader incontrastato, superiore a qualsiasi altro sportivo a livello commerciale. Nella speciale classifica, l’attaccante della Juventus precede il fantasista spagnolo, ed ex stella del Barcellona, Andreas Iniesta (590.825 dollari, poco più di 545 mila euro) e l’attaccante brasiliano del Psg Neymar (478.138 dollari, oltre 442 mila euro). A rompere il monopolio del calcio su Twitter ci pensa l’icona del basket LeBron James, quarto con un valore per post pari a 435.740 euro. La prima atleta femminile è Serena Williams, per la quale è stato stimato un valore di 107.400 euro per ogni tweet, al 13° posto nella graduatoria generale.

La supremazia di Cristiano Ronaldo non stupisce: già nel luglio scorso la società di analisi HopperHQ aveva indicato CR7 come lo sportivo che guadagnava di più sui social visto che un suo post su Instagram gli permetteva di ricavare circa 975.000 dollari, poco più di 900 mila euro.