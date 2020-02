Torna la Champions. Per il CorSport le migliori tra le italiane sono Atalanta e Napoli

Alla squadra di Gasperini 7,5, Mezzo voto in meno al Napoli. Alla Juventus una sufficienza risicata ma il favore del pronostico contro il Lione. Il Barcellona è in difficoltà: 5,5

Oggi ricomincia la Champions League e il Corriere dello Sport mette i voti alle squadre che scenderanno via via in campo.

Tra le tre italiane, Atalanta, Napoli e Juventus, la squadra di Gasperini becca il voto più alto, 7,5. Nonostante sia al suo esordio nella competizione per la coppa dalle grandi orecchie, vanta un attacco mostruoso, scrive il quotidiano sportivo ed è anche rinvigorita dalla vittoria sulla Roma in rimonta.

” L’Atalanta sta bene sia fisicamente sia atleticamente, arriva a questo appuntamento col 4° posto in classifica e, secondo tradizione gasperiniana, con un attacco mostruoso, capace di segnare 63 gol in 24 partite di Serie A. E’ in forma Ilicic, è in forma Gomez, la squadra risponde a ogni cambiamento e a ogni richiesta del suo allenatore, ha vinto 6 volte nelle ultime 8 partite di campionato, più due pareggi, con 26 gol”.

Segue il Napoli, che il Corriere dello Sport giudica da 7. Le sei vittorie hanno restituito fiducia e rilanciato le ambizioni di una squadra che, dopo la terribile prima quindicina di gennaio, sembrava persa.

“Fra la fine del mese scorso e questo febbraio, solo vittorie, quattro in campionato e due in Coppa Italia, compreso l’1-0 di San Siro nella semifinale d’andata contro l’Inter. Adesso il Napoli avverte la fiducia, il lavoro di Rino Gattuso sta producendo risultati, la squadra non segna molto, ma dietro soffre di meno”.

Per la Juventus arriva una stringata sufficienza. Il voto è 6. A suo favore, però, un avversario modesto e un sorteggio fortunato, che fanno ben sperare nel passaggio di turno nonostante il momento poco favorevole della squadra.

“La Juve non è sicuramente al top, né sul piano fisico né su quello tecnico. Ha vinto l’ultima partita domenica scorsa contro il Brescia ridotto in 10, due a zero senza brillare, arrivava dal pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro dove il Milan l’aveva messa in seria difficoltà, dalla sconfitta di Verona (netta come gioco e come ritmo) e due turni prima aveva perso a Napoli. Deve ritrovare un po’ di brillantezza anche se col Lione potrà bastare pure la Juve modesta di questo periodo”.

Il quotidiano sportivo si sofferma anche sulla prossima avversaria del Napoli. Il Barcellona non raggiunge la sufficienza. In pagella 5,5.

“Un po’ di caos nell’ambiente, il cambio dell’allenatore, l’infortunio di Suarez, qualche passo incerto in campionato e in Coppa del Re, qualche polemica nello spogliatoio, mica bene l’inizio del 2020. Nell’ultima di campionato ha battuto con un poco di fatica il Getafe, sorpresa della stagione spagnola, e nel turno precedente aveva sofferto anche a Siviglia contro il Betis pur vincendo 3-2. Pochi giorni prima era stato eliminato in Coppa del Re dall’Athletic Bilbao. Fra gennaio e febbraio, se si eccettua il 5-0 sul Levante, sono state tutte vittorie risicate, oltre a due ko col Valencia e l’Atletico Madrid in Supercoppa e al pari nel derby con l’Espanyol”.