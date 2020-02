Tonelli: “C’è tanto affetto per il Napoli ma anche senso di rivalsa”

Il difensore della Sampdoria a Sky: “Hanno ritrovato fiducia e questo è indice di grande pericolosità. La situazione di classifica non rispecchia il valore della squadra”

Ai microfoni di Sky, poco prima dell’inizio di Sampdoria-Napoli, ha parlato Lorenzo Tonelli, appena tornato ai blucerchiati nel mercato invernale.

C’è un pizzico di rivincita nei confronti del Napoli?

“C’è tanto affetto e tanta stima da parte mia e credo anche da parte loro. C’è ovviamente un senso di rivalsa, se si può chiamare così, ma dovrei avere questa sensazione affrontando tutte le partite”.

Cosa è più pericoloso di questo Napoli?

“Hanno ritrovato fiducia e questo è indice di grande pericolosità. La squadra ha giocatori di grande qualità che possono far male, non hanno una situazione in classifica che rispecchia quello che è la squadra”

Come ‘incarterete’ il Napoli?

“Non dobbiamo incartarli, dobbiamo esprimere il nostro gioco e portare in campo quello che abbiamo preparato in settimana”.