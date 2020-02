Sarri: “Chiellini? Me lo sono trovato accanto che si era tolto la tuta e chiedeva di giocare”

L’allenatore della Juventus a Sky: “Abbiamo ancora margini di miglioramento, ma ci dobbiamo concentrare su di noi e fare il maggior numero di punti possibili”

È arrivata la vittoria, che prestazione è stata?

“Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo iniziato bene, poi dieci minuti di empasse, poi pazienza, giro palla buona, abbiamo chiuso la partita”.

Su Chiellini:

Praticamente si è messo in campo da solo. Me lo sono ritrovato pronto ad entrare. Era da ieri che diceva di farlo entrare nell’ultimo quarto d’ora se eravamo sul 2-0. Ha fatto sei mesi di grandi sacrifici, comincia a stare meglio anche se non ancora bene, era giusto così. Si era tolto la tuta e ha detto: mister, quanto manca?”

“Abbiamo tanti giocatori forti, tutti atipici, senza una specificità di ruolo ben definita, abbiamo molte situazioni da sistemare, abbiamo fuori Douglas. Cristiano era giusto che riposasse, abbiamo parlato con i medici e abbiamo deciso così. Qualche partita deve riposare e abbiamo deciso oggi. Soluzione abbastanza obbligata quella che abbiamo scelto”

Trequartista sì o no?

“L’orientamento, in questo momento, è che stiamo giocando più con i tre davanti perché siamo rimasti in pochi. Ramsey preferisce fare l’interno e non il trequartista. Cuadrado è in un buon momento. Non è che abbia una preferenza distinta”.

Quanto e dove potete migliorare?

Possiamo migliorare in tutto perché a livello difensivo abbiamo margini di miglioramento e anche a livello offensivo anche se abbiamo preso 5 palle nelle ultime due partite, un po’ di fortuna in più ci aiuterebbe. Sulle palle ferme abbiamo margine di miglioramento. Ma ha ragione Giorgio: ci dobbiamo concentrare su di noi e fare il maggior numero di punti possibili”.

Pjanic come sta?

“Non lo sappiamo. Un acciacco all’adduttore. Va valutato domattina”.