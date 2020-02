Repubblica: Gattuso come Ancelotti si ritrova frustrato per le decisioni arbitrali

I due tecnici che si sono avvicendati alla guida degli azzurri, però, devono rammaricarsi innanzitutto per non essere riusciti a dare alla loro squadra equilibrio e serenità

Non avrebbe forse cambiato il risultato della partita contro il Lecce, ma l’episodio del gol negato a Milik con la beffa del cartellino giallo per simulazione, ha sicuramente segnato il corso della gara ed evidenziato che le cose non cambiano.

Il direttore di gara, come sottolinea Azzi su Repubblica, si è rifiutato di andare a rivedere l’episodio al monitor convinto della bontà della propria decisione

Vane le proteste del Napoli, con Gattuso costretto a fare i conti con la identica frustrazione del suo predecessore in panchina. Ancelotti aveva infatti puntato il dito contro Rizzoli, prima dell’esonero.

Nonostante il cambio in panchina dunque il Napoli non è riuscito a trovare quello che gli mancava

