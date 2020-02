Raiola cambia rotta: “Forse parleremo con lo United per il rinnovo di Pogba”

Il procuratore e agente Mino Raiola è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport UK dove è tornato a parlare di Pogba cambiando la versione rispetto a quanto detto pochi giorni fa sul futuro del calciatore

Pogba?

“Non ho problemi con lui e siamo aperti a trattare il rinnovo con i Red Devils. Non sapevo che il Man United avesse una partita, quindi non ho fatto apposta a twittare prima della gara. Probabilmente non è stato il miglior momento. Le mie parole sono state decontestualizzate e usate in malo modo. Se assumi un calciatore, non significa che tu lo possegga, che tu possa fare quello che vuoi con lui. Penso che Paul abbia sempre dimostrato grande dedizione al club e alla sua squadra. Ultimamente qualunque cosa succede intorno a Ole è sempre colpa mia. Del mancato arrivo per delle clausole non so nulla. Non ho niente contro Solskjaer. Sicuramente mi metterò in contatto con Ole. A lui auguro solo il meglio, perché augurare il meglio a lui è come augurare il meglio a Paul Pogba e a Jesse Lingard”.